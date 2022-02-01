Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var

Marmaris'te hakkında uzaklaştırma kararı olan bir kişi, çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evinde eski eşi ve ailesine dehşeti yaşattı.

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