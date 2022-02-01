Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var 01 Şubat 2022 Salı Saat: 11:40 Marmaris'te hakkında uzaklaştırma kararı olan bir kişi, çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evinde eski eşi ve ailesine dehşeti yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f8f2171d85de427a584e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi Saadet Partisi'nden ''uykuları kaçırmanın vakti'' videosu Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti için olay sözler İçişleri Bakanı Soylu'dan ''Hesap verin'' paylaşımı Asiye'ye saldıran köpekler iddianamede silah sayıldı Amazon ormanlarında kabus! Petrol sızıntısı her yeri sardı Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı