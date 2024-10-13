Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi

Ankara'da 57 yaşındaki bir kadının boşandığı eşi hakkında açtığı "mal paylaşımı davası"nda, davalık olan eski koca mahkemeye "davacının katli vacip olmuştur" yazılı bir dilekçe ile yanıt verdi.

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