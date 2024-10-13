  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi

Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi

Ankara'da 57 yaşındaki bir kadının boşandığı eşi hakkında açtığı "mal paylaşımı davası"nda, davalık olan eski koca mahkemeye "davacının katli vacip olmuştur" yazılı bir dilekçe ile yanıt verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı
Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı
Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi
Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi
120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti
120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti
Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti
Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti
Aile boyu trafik magandalığı kamerada: Hasta taşıyan ambulansa saldırdılar
Aile boyu trafik magandalığı kamerada: Hasta taşıyan ambulansa saldırdılar
Muhalefetin ilk Cumhurbaşkanı aday adayı belli oldu: ''Beni seçsinler''
Muhalefetin ilk Cumhurbaşkanı aday adayı belli oldu: ''Beni seçsinler''
İstanbul'da kadınların ''kadın cinayetleri'' protestosuna polis müdahalesi
İstanbul'da kadınların ''kadın cinayetleri'' protestosuna polis müdahalesi
Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt
Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt
İstanbul'da bir kişi el ve ayağı bağlı halde bulundu
İstanbul'da bir kişi el ve ayağı bağlı halde bulundu