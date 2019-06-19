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  3. 19 Haziran 2019 14:35

Eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap

Beylikdüzü’nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi. Olay, Gürpınar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Asiye A. 3 ay önce boşandığı eşi Cevat A. tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklamıştı. Yaşanan olayın büyümesini ise çevredeki vatandaşlar...

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