Eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap
19 Haziran 2019 14:35
Eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap
Beylikdüzü’nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi. Olay, Gürpınar Mahallesi’nde meydana gelmişti. Asiye A. 3 ay önce boşandığı eşi Cevat A. tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklamıştı. Yaşanan olayın büyümesini ise çevredeki vatandaşlar...