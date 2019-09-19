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  3. 19 Eylül 2019 08:10

Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı

Ankara'da Fadime T.’yi (54), 6 yıl önce boşandığı eski eşi Rıza Işık (67), tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesiyle yaralanan Fadime T. hastaneye kaldırılırken, Işık ise gözaltına alındı.

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