Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 17:10 Samsun'da eski eşini sokak ortasında feci şekilde darbeden zanlının çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldüğü anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6046305cf67b8f18cc629de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halkbank'tan kadınlara finansman desteği THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet! Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada