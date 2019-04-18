  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2019 17:35

Eski İl Jandarma Komutanına FETÖ’den müebbet hapis

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 39 sanıklı davada eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da...

Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
İmamoğlu'nun ''antrikot'' diyaloğu sosyal medyayı salladı !
İmamoğlu'nun ''antrikot'' diyaloğu sosyal medyayı salladı !
Video Galeri
Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada
Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada
Video Galeri
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Video Galeri
MHP'li Yıldırım'dan demokrasi hakkında şoke eden sözler
MHP'li Yıldırım'dan demokrasi hakkında şoke eden sözler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM