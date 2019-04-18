Eski İl Jandarma Komutanına FETÖ’den müebbet hapis
18 Nisan 2019 17:35
Eski İl Jandarma Komutanına FETÖ’den müebbet hapis
FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 39 sanıklı davada eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da...