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  3. 26 Nisan 2019 15:40

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, çıkarıldığı mahkemece örgüte yardım ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklandı. (İHA)

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