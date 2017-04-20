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  3. 20 Nisan 2017 19:50

Eski İstihbarat Daire Başkanının evinden böcek çıktı

FETÖ şüphelisi firari durumdaki eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar'ın evinde yapılan aramada 'böcek' tabir edilen dinleme cihazı ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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