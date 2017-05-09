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  3. 09 Mayıs 2017 23:20

Eski karısının dini nikahlı kocasını öldürdü

Kahramanmaraş’ta gelen eski karısı ve dini nikahlı eşiyle karşılaşan eski koca, bıçakla dehşet saçtı. Eski karısının dini nikahlı eşini öldüren şahıs kayıplara karıştı.

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