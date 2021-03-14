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Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı

Tayland'ın Başkenti Bangkok’ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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