Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı 14 Mart 2021 Pazar Saat: 17:45 Tayland'ın Başkenti Bangkok’ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, gözyaşları içinde toprağa verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e21909ccd512678313dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı Brezilya'da gizli partiye polis baskını! 600 kişi yakalandı Ünlü iş adamının karıştığı kazada ölü ve yararlılar var Marmara Denizi'nde sahil güvenliği harekete geçiren olay ABD'de dehşet! Polis, kendisine ateş eden kadını vurarak öldürdü Adana'da sünnet düğününde vahşet: 1 ölü, 2 yaralı