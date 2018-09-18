  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Eylül 2018 18:05

Eski MHP milletvekiline arabanın çarpma anı kamerada

MHP eski Milletvekili ve İYİ Parti kurucu üyelerinden Özcan Yeniçeri’ye araba çarptı. Çarpma anı, anbean kameralara yansıdı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde’de 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özcan Yeniçeri, cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden hasta ağabeyini ziyarete geldi. Ziyaret sonrasında arabasına binmek için cadde...

Bilgin Pro
Video Galeri
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Özcan Yeniçeri trafik kazasında yaralandı
Özcan Yeniçeri trafik kazasında yaralandı
Video Galeri
Öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi
Öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi
Video Galeri
Martı projesinin son durumu havadan görüntülendi
"Martı" projesinin son durumu havadan görüntülendi
Video Galeri
Deniz Uğur’a velayet reddi
Deniz Uğur’a velayet reddi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM