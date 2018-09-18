Eski MHP milletvekiline arabanın çarpma anı kamerada
18 Eylül 2018 18:05
Eski MHP milletvekiline arabanın çarpma anı kamerada
MHP eski Milletvekili ve İYİ Parti kurucu üyelerinden Özcan Yeniçeri’ye araba çarptı. Çarpma anı, anbean kameralara yansıdı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde’de 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özcan Yeniçeri, cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden hasta ağabeyini ziyarete geldi. Ziyaret sonrasında arabasına binmek için cadde...