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  3. 29 Nisan 2017 21:20

Eski milletvekilinin baba evinde yangın çıktı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde kullanılmayan ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç’ın babasının evinde yangın çıktı.

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