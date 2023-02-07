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  4. Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş!

Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş!

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Hatay'daki kahreden görüntüleri paylaşan eski futbolcu Gökhan Zan canlı yayın açarak yardım çığlıkları attı.

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