Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş! Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş! 07 Şubat 2023 Salı Saat: 18:55 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 18:55 Hatay'daki kahreden görüntüleri paylaşan eski futbolcu Gökhan Zan canlı yayın açarak yardım çığlıkları attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e274739e14490f6f20d0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız'' Enkazda sıkışan çocuk saatlerdir kurtarılmayı bekliyor ''Acil'' müdahale gemisi yolda: 3 gün sonra Hatay'da olacak! Bir yıl önce yapılmış lüks apartman yerle bir oldu İskenderun Kaymakamlığı sular altında kaldı