Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski sevgili dehşeti kamerada! Eski sevgili dehşeti kamerada! 13 Nisan 2021 Salı Saat: 11:16 İstanbul Bağcılar'da genç kadın 2 ay görüşüp ayrıldığı eski sevgilisinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6075535b37cd97366f4973c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serbest kalan emekli amiralden ilk açıklama Türkiye'de bir ilk! Kripto para hesabına haciz geldi Burası ne sınır kapısı ne de bir tatil yöresi... Ama araç kuyruğu kilometrelerce uzadı Site güvenliğine ''yeğenim kayboldu'' dayağı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık kamerada! Acun Ilıcalı'dan bağış canlı yayınında dikkat çeken tepki İşte ''nasıl olsa aşımı oldum'' dememeniz için bir neden daha! Netflix'in yeni yerli dizisi 'Fatma'dan ilk fragman Bursa'da ''kameralı gözlük'' ile fuhuş skandalı!