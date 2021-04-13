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Eski sevgili dehşeti kamerada!

İstanbul Bağcılar'da genç kadın 2 ay görüşüp ayrıldığı eski sevgilisinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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