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  3. 14 Aralık 2020 17:15

Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla Çiçekçi yoğun bakımdan çıktı

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Zeynep'in ''Stanford'' sevinci sosyal medyada gündem oldu
Zeynep'in ''Stanford'' sevinci sosyal medyada gündem oldu
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Erdoğan’dan OECD’ye işbirliği çağrısı
Erdoğan’dan OECD’ye işbirliği çağrısı
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Uşak'ta üst üste patlama, çok sayıda yaralı var!
Uşak'ta üst üste patlama, çok sayıda yaralı var!
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Rize’de korkutan yangın! Çok sayıda ev yandı
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Antalya'da yılın yağış rekoru kırıldı
Antalya'da yılın yağış rekoru kırıldı
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Japon uzmanlardan İstanbul için tsunami uyarısı
Japon uzmanlardan İstanbul için tsunami uyarısı
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