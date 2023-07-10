Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti Eski sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti 10 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 09:25 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi tarafından tabancayla boğazından vurulan adam hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64aba4539e4f63164942bcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu Yabancı uyruklu çöpten yemek yermiş gibi yapıp dilenirken yakalandı Düzce'de gece yarısı kabusu: Melen Çayı taştı! Bakan Şimşek'e canlı yayında olay tepki: ''Ben salak mıyım ?'' 43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var! Kıyıköy'de denizde hortum dehşeti TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı