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Eski sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski sevgilisi tarafından tabancayla boğazından vurulan adam hayatını kaybetti.

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