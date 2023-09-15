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Eski sevgilisini bıçaklayan zanlıdan pes dedirten savunma

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Daha önce evli olduğu 2 kadına da şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılamaları süren ve son olarak da 34 yaşındaki sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlının ifadesi şoke etti.

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