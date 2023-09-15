Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski sevgilisini bıçaklayan zanlıdan pes dedirten savunma Eski sevgilisini bıçaklayan zanlıdan pes dedirten savunma 15 Eylül 2023 Cuma Saat: 12:35 Güncelleme: 15 Eylül 2023 Cuma 12:35 Daha önce evli olduğu 2 kadına da şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılamaları süren ve son olarak da 34 yaşındaki sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlının ifadesi şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650425655f41e656f153db63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet İstanbul'un barajlarından korkutan manzara! Sular çekildi, cesetler ortaya çıktı! Libya'da ölü sayısı 11 bini aştı Bir kadın cinayeti daha! Cezaevinden çıktığı gibi öldürdü Tanju Özcan kendisine yapılan teklifi canlı yayında açıkladı Mezarlıktan gelen ses sonrası görenleri çılgına çeviren manzara Ne yaptınız kızlar! El ele intihar kamerada İstanbul’da orman yangını Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti