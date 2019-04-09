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  3. 09 Nisan 2019 11:47

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı

Çin'de bir genç kız eski sevgilisinin düğününü üzerinde gelinlikle bastı.

Video Galeri
“Yargısal süreç devam ediyor
“Yargısal süreç devam ediyor"
Video Galeri
Kardeş Çocukları'ndaki banyo sahnesi olay oldu
Kardeş Çocukları'ndaki banyo sahnesi olay oldu
Video Galeri
Mecidiyeköy’de otobüs kazası kamerada
Mecidiyeköy’de otobüs kazası kamerada
Video Galeri
Dans eden ayı görenleri gülümsetti
Dans eden ayı görenleri gülümsetti
Video Galeri
Büyükçekmece’de sahte seçmen operasyonu
Büyükçekmece’de "sahte seçmen" operasyonu
Video Galeri
Atatürk Havalimanı’nın boş hali havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı’nın boş hali havadan görüntülendi
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