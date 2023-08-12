Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile görünce... Akıl almaz kıskançlık dehşeti! Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile görünce... Akıl almaz kıskançlık dehşeti! 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 10:20 Antalya'da yaşanan korkunç olayda, eski kız arkadaşını yeni sevgilisi ile gören bir kişi dehşet saçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d732bba4e8ef377127e763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili çiftçi bir kamyon dolusu buğdayı AK Parti binasının önüne döktü İstanbul'da yine siyanürlü intihar girişimi Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor; açıklamayı kendisi yaptı Gece yarısı korku dolu anlar: 5 katlı apartman alev topuna döndü Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı İstanbul'un cenneti cehenneme döndü! Hayati uyarı geldi