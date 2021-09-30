Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski sevgiliye akıl almaz ölümcül tuzak Eski sevgiliye akıl almaz ölümcül tuzak 30 Eylül 2021 Perşembe Saat: 14:56 İstanbul'da bir kişi eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6155a5e6b981a723d16f3ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kendini arayan adam'' dünya basınında Çektiği krediyi kapattığını zannetti ama... 21 yıl sonra 1 kuruş için icralık oldu! Seda Sayan’ın programında dans etmişti... O doktor fenomen çıktı! BTP Genel Başkanı Baş: ''Diyanet'in başına Alevi birini getirelim'' İstanbul'da minibüslerin ''ölümüne yolculuğu'' kamerada Define aradığı evinde ölü bulundu ''Hesap makinesi bozan'' ihale Sayıştay raporunda! Meteor yağmuru kamerada! Alev topları dünyaya böyle düştü O ilimizden korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıktı!