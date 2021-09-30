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Eski sevgiliye akıl almaz ölümcül tuzak

İstanbul'da bir kişi eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu.

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