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  3. 08 Kasım 2019 10:50

Eski süt fabrikasından çıkanlar şoke etti !

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, eski süt fabrikasına yapılan baskında 10 ton sahte içki ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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