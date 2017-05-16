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  3. 16 Mayıs 2017 15:15

Eski teknik direktör Şaban Yıldırım, FETÖden adliyeye sevk edildi

Sakaryaspor’un eski teknik direktörü Şaban Yıldırım, FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

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EVTEKS fuarı kapılarını açtı
EVTEKS fuarı kapılarını açtı
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Tazyikli su boğazını deldi, hayatını kaybetti
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Rusyada binada doğalgaz patlama: 2 ölü
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AK Parti grubuna genel başkan olarak son hitap
AK Parti grubuna genel başkan olarak son hitap
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Hastanede baltalı kavga
Hastanede baltalı kavga