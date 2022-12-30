Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü 30 Aralık 2022 Cuma Saat: 16:50 Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıda yaralandı. Ateş saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aeeca12428d933ce5decd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu TRT, sınavsız, mülakatsız binlerce personel Buz pistinde Wednesday şöleni Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan... Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi