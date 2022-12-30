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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıda yaralandı. Ateş saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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