Anasayfa Video Galeriler Gündem Eskişehir'de dehşet: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de dehşet: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 07:11 Eskişehir’de oynadığı savaş oyununun etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66badcfbd32253efd70a93f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı İstanbul hava sahasında leylek alarmı Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti 17 terörist daha etkisiz hale getirildi Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Akademisyenlerin kavgası karakolda bitti Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma