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  4. Eskişehir'de dehşet: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı

Eskişehir'de dehşet: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı

Eskişehir’de oynadığı savaş oyununun etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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