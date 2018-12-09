Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
09 Aralık 2018 15:55
Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
Eskişehir’de düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen ve drone ile de havadan takip edilen eş zamanlı operasyonda 16 satıcı ile 28 içici...