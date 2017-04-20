  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Nisan 2017 07:50

Eskişehirde fabrika yangını

Eskişehir'de ambalaj kağıt fabrikasında meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.

Video Galeri
İstanbulda FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbulda FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Video Galeri
Kuyumcuyu öldürüp altınları çaldılar
Kuyumcuyu öldürüp altınları çaldılar
Video Galeri
Fatihte silahlı soygun: 1 yaralı
Fatihte silahlı soygun: 1 yaralı
Video Galeri
Antalyada trafik kazası: 1 ölü var
Antalyada trafik kazası: 1 ölü var
Video Galeri
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
Video Galeri
Gaziantepte zincirleme kaza: 5 ölü, 5 yaralı
Gaziantepte zincirleme kaza: 5 ölü, 5 yaralı