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  3. 14 Mayıs 2017 22:45

Eskişehirde feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Trafik kazası meydan kavgasına döndü
Trafik kazası meydan kavgasına döndü
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TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
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Adıyamanda 2 kardeşin cesedi bulundu
Adıyamanda 2 kardeşin cesedi bulundu
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Kartalda polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Kartalda polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
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Kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor
Kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor
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Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş gelişme
Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş gelişme