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  3. 29 Mayıs 2017 16:20

Eskişehirde FETÖ operasyonu; 4 muvazzaf astsubay gözaltında

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf astsubay adliyeye sevk edildi.

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FETÖden aranan adam, babasıyla Yunanistana kaçarken yakalandı
FETÖden aranan adam, babasıyla Yunanistana kaçarken yakalandı
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Tuncelide menfeze tuzaklanan 500 kilo patlayıcı imha edildi
Tuncelide menfeze tuzaklanan 500 kilo patlayıcı imha edildi
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Selfie çekeyim derken canından oluyordu
Selfie çekeyim derken canından oluyordu
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Eyüpte hafriyat kamyonu kazası, vatandaşlar birbirine girdi
Eyüpte hafriyat kamyonu kazası, vatandaşlar birbirine girdi
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Bahçeşehir Koleji İstanbul kampüslerindeki 929 öğrencisini mezun etti
Bahçeşehir Koleji İstanbul kampüslerindeki 929 öğrencisini mezun etti
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Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinden 'Gönüllü Turizm'
Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinden 'Gönüllü Turizm'