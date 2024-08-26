Anasayfa Video Galeriler Gündem Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 14:36 Güncelleme: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:36 Eskişehir'de sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ve karşı şeride geçtikten sonra tıra çarparak ikiye bölünen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cc68d4bc63b85a120a2963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar Uzaklaştırma kararı yine korumadı: Cani koca, eşini sokak ortasında katletti Sınır ötesinde 3 terörist daha öldürüldü Olmaz demeyin çünkü oldu: Evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Antalya'da kıyamet koptu: Hortum sahili savaş alanına çevirdi Büyükçekmece Gölü kayboldu: 100 yıllık tarih ortaya çıktı Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var ''Aranıyorum'' deyip cep telefonunu çaldı O Türkiye'nin ''su'' avcısı: Elindeki tellerle il il, ilçe ilçe su arıyor...