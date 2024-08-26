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  4. Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var

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Eskişehir'de sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ve karşı şeride geçtikten sonra tıra çarparak ikiye bölünen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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