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  3. 25 Mayıs 2017 22:15

Eskişehirde tüp patlaması: 2 yaralı

Eskişehir'de kızarmış piliç satan bir dükkanda tüp patladı, 2 kişi yaralandı.

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Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Bursada iki araç çarpıştı 1 ölü 5 yaralı
Bursada iki araç çarpıştı 1 ölü 5 yaralı
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NATO Zirvesi ve Trump Brükselde protesto edildi
NATO Zirvesi ve Trump Brükselde protesto edildi
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CHPli vekiller Güvenparkta volta atma eylemi yaptı
CHPli vekiller Güvenparkta volta atma eylemi yaptı
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Ayakları çapa makinesine sıkışan şahsı ekipler kurtardı
Ayakları çapa makinesine sıkışan şahsı ekipler kurtardı