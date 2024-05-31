Anasayfa Video Galeriler Gündem Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:00 Tunceli'de eskort temin etme vaadiyle 50 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659ade4a69cc449870b7113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü Sağanaklar bir ilimizi vurup geçti Eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı Dilencilerin mıntıka kavgası kamerada: ''Burası benim bölgem'' Hrant Dink davasında istenen cezalar açıklandı İstanbul'da plaj giriş ücretleri belli oldu İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Dükkanı taşladılar Sigarayı bırakmak isteyenlere ''alternatif tıp'' uyarısı