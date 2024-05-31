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Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun

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Tunceli'de eskort temin etme vaadiyle 50 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

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