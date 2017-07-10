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  3. 10 Temmuz 2017 10:15

Eşlerin hileli, tuzaklı zayıflama yarışı

Aynı anda zayıflamaya karar veren Burcu ve Yavuz Koç çifti arasında ezeli bir rekabet yaşanıyor.

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İstanbul Boğazında Yunusların martılarla balık kapma yarışı
İstanbul Boğazında Yunusların martılarla balık kapma yarışı
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Londranın ünlü Camden Lock Marketinde büyük yangın
Londranın ünlü Camden Lock Marketinde büyük yangın
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Lübnanlı tacizciye meydan dayağı
Lübnanlı tacizciye meydan dayağı
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Fethiyede 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Fethiyede 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu
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Mobilya atölyesi kül oldu
Mobilya atölyesi kül oldu
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Fatihte Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu
Fatihte Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu