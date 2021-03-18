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Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ortalama 4 aydır kapalı olan kafe, restoran ve lokanta işletme sahiplerinin ekonomik sıkıntıları giderek artarken Konya Mevlana Meydanı'nda lokanta sahibi bir kişi masa ve sandalleri yaktı.

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