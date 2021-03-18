Anasayfa Video Galeriler Gündem Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı! Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı! 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 14:31 Koronavirüs tedbirleri kapsamında ortalama 4 aydır kapalı olan kafe, restoran ve lokanta işletme sahiplerinin ekonomik sıkıntıları giderek artarken Konya Mevlana Meydanı'nda lokanta sahibi bir kişi masa ve sandalleri yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605339f58ccc1e084d328f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan şehitliğe Çanakkale Şehitleri ziyareti İstanbul'da testereli vahşet! AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada Başkan Yavaş'tan Başkent’in yeşille anılmasını sağlayacak proje Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı Devlet Bahçeli: HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı Türkiye'nin ''e-sporcu'' çocuklarının aylık kazançları dudak uçuklattı Prof. Dr. Ertuğrul açıkladı: Çift maske takmak işe yarıyor mu? Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı