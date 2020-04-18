  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2020 16:50

Esnaf ve sanayiciye sağlanan kredi miktarı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarından esnaflara 10 milyar 836 milyon, sanayicilere ise 59 milyar 62 milyon lira kredi sağlandığını açıkladı.

Video Galeri
Zonguldak Valisi'nden skandal açıklama! Sağlık çalışanlarını böyle suçladı
Zonguldak Valisi'nden skandal açıklama! Sağlık çalışanlarını böyle suçladı
Video Galeri
Tayland'da caddeyi fil sürüsü bastı
Tayland'da caddeyi fil sürüsü bastı
Video Galeri
ABD uzaya astronot gönderemeye hazırlanıyor
ABD uzaya astronot gönderemeye hazırlanıyor
Video Galeri
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'dan görüntüler
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'dan görüntüler
Video Galeri
Grup Yorum'un eski üyelerinden çağrı
Grup Yorum'un eski üyelerinden çağrı
Video Galeri
Gece yarısı şoke eden olay! Yol kenarına bırakıp kaçtılar
Gece yarısı şoke eden olay! Yol kenarına bırakıp kaçtılar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM