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  3. 28 Nisan 2020 10:25

Esnafa attığı tokat polisi işinden etti

Mardin'in Derik ilçesinde sokağa çıkma yasağını delen market sahibini tokatlayan polis memuru görevden alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada bu davranışın tasvip edilemediği belirtilerek soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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