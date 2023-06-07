Esnafın hem güldüren hem de düşündüren iş ilanı

Adana’da yıllardır kafe işletmecisi olan bir esnaf kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki hem güldürdü hem düşündürdü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64803a5bc4212c1e782bcbe3" allowfullscreen></iframe>