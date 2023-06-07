Anasayfa Video Galeriler Gündem Esnafın hem güldüren hem de düşündüren iş ilanı Esnafın hem güldüren hem de düşündüren iş ilanı 07 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 11:05 Güncelleme: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:05 Adana’da yıllardır kafe işletmecisi olan bir esnaf kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki hem güldürdü hem düşündürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64803a5bc4212c1e782bcbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedeni bulundu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?'' İstanbul'da korku dolu gece; 6 katlı bina boşaltıldı! ''Şiddete uğruyorum'' demişti; evinde ölü olarak bulundu Sinan Oğan: ''2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım'' Rumlar bir Türk kızını taciz edip, saldırdılar! Erdoğan'dan ilk Kabine toplantısı sonrası ''muhafazakâr devrimcilik'' çıkışı Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Olağanüstü durumlar yaşanabilir Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Sokakları balıklar bastı