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Esnafın hem güldüren hem de düşündüren iş ilanı

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Adana’da yıllardır kafe işletmecisi olan bir esnaf kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki hem güldürdü hem düşündürdü.

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