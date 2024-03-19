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  4. Esnaftan, toptancıya ''peçete'' dayağı.. Hastanelik ettiler

Esnaftan, toptancıya ''peçete'' dayağı.. Hastanelik ettiler

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Bursa'da esnaf iki kardeş, 40 bin TL'lik tütün satın almak istedikleri toptancıyı "çuvallara tütün yerine peçete koymuş" diyerek hastanelik edene kadar dövdü.

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