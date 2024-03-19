Anasayfa Video Galeriler Gündem Esnaftan, toptancıya ''peçete'' dayağı.. Hastanelik ettiler Esnaftan, toptancıya ''peçete'' dayağı.. Hastanelik ettiler 19 Mart 2024 Salı Saat: 09:30 Güncelleme: 19 Mart 2024 Salı 09:30 Bursa'da esnaf iki kardeş, 40 bin TL'lik tütün satın almak istedikleri toptancıyı "çuvallara tütün yerine peçete koymuş" diyerek hastanelik edene kadar dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f931145221ec57d8039cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 suç örgütü daha çökertildi İstanbul'da aynı kadın adaya 2'nci silahlı saldırı İnşaat işçisi otel odasında intihar etti Bir ilimizde okullar tatil edildi Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu