Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi! Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi! 07 Aralık 2021 Salı Saat: 19:45 Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Zahide karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, doğum günü sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61af8fc0596f5077a3167ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asgari ücret için ikinci toplantı sona erdi! Zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı Polisin bir genci tokatladığı görüntüler tepki çekti ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu Damada ''pompalı tüfek'' taktılar Erdoğan Katar'da böyle karşılandı