Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi!

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Zahide karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, doğum günü sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61af8fc0596f5077a3167ee3" allowfullscreen></iframe>