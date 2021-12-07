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Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi!

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Zahide karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, doğum günü sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı.

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