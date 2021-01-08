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  3. 08 Ocak 2021 11:05

Esra Erol ''bakıcısın'' dedi, kıyamet koptu!

Sunucu Esra Erol'un, programına katılan çocuk gelişimi mezunu genç kıza ''Sen aslında o evde bakıcısın'' sözlerine tepki yağdı.

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TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı; ilk sinyal de geldi!
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