Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol canlı yayında çılgına döndü Esra Erol canlı yayında çılgına döndü 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 09:45 2 çocuk babası Kadir A.'ya kaçan 18 yaşındaki genç kız, canlı yayında Esra Erol'u çileden çıkarttı. Erol, ''18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?'' diyerek genç kıza tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f391048d02580db66f4333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Karaismailoğlu canlı yayında sorumluluğunu kabul etti Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı Kardan araba yapıp 65 bin TL'ye satışa çıkardı, telefonları susmadı Erzurum'da çığ felaketi: 2 kişi kar altında kaldı Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: Ediz Hun'un sahnede zor anları ATV ekranlarında şoke eden anlar! Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Kucağındaki bebeğiyle yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı Sibirya değil İstanbul! Göl buz tuttu