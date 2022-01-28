Esra Erol canlı yayında çılgına döndü

2 çocuk babası Kadir A.'ya kaçan 18 yaşındaki genç kız, canlı yayında Esra Erol'u çileden çıkarttı. Erol, ''18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?'' diyerek genç kıza tepki gösterdi.

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