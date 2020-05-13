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  3. 13 Mayıs 2020 08:00

Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'a bugün, canlı yayında sürpriz yapıldı. Programın o anlarında Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı.

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