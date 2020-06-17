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  3. 17 Haziran 2020 16:40

Esra Erol canlı yayında intihar girişimini böyle önledi!

Video Galeri
O ilde ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61’e yükseldi
O ilde ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61’e yükseldi
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Ünlü çiftin oğlu öldürülmüştü! Dehşet anları kamerada
Ünlü çiftin oğlu öldürülmüştü! Dehşet anları kamerada
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İşte Pençe-Kartal harekatının perde arkası
İşte Pençe-Kartal harekatının perde arkası
Video Galeri
Irak'ın kuzeyindeki PKK inleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki PKK inleri böyle vuruldu
Video Galeri
Cinayet gibi kaza kamerada!
Cinayet gibi kaza kamerada!
Video Galeri
Canlı yayında olay sözler: ''Konuşmam konuşursam hapse atılırım!''
Canlı yayında olay sözler: ''Konuşmam konuşursam hapse atılırım!''
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