Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar! Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar! 11 Ocak 2022 Salı Saat: 08:15 ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da yine "'pes" dedirten bir olay yaşandı. Evden kaçan kadın, daha önce karısını aramak için programa katılan adamın yanında ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dd1265e1469c7d5650cdd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Fatih Terim iyi durumda değil'' Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu ''Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın'' Alişan'dan ''öpüşme'' sorusuna olay yanıt İmamoğlu: ''Haliç, sanat havzasına dönüşüyor'' Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi kamerada Hande Soral aldatıldı mı ? Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, sürücüler yolda kaldı! Kabataş Lisesi öğrencileri Atatürk'e saldırıya hepbir ağızdan karşı çıktı!