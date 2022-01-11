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  4. Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!

Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da yine "'pes" dedirten bir olay yaşandı. Evden kaçan kadın, daha önce karısını aramak için programa katılan adamın yanında ortaya çıktı.

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