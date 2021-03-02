Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol canlı yayınında fuhuş itirafı Esra Erol canlı yayınında fuhuş itirafı 02 Mart 2021 Salı Saat: 15:00 Esra Erol yayınında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Anne Gürcünaz Hanım, evden kaçan 19 yaşındaki kızı Zeynep'i bulmak için yayına katıldı. 3. Kez evden kaçan 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için ekipler harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603e28e2cb5b8665d77add83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de kızdıracak sözler! İstanbul'da korkutan yangın! Ekonomik krizden bunalıma giren vatandaş ekmek teknesini yaktı! Müge Anlı'dan olay gaf: Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok! Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü Bahçeli'den erken seçim açıklaması FETÖ'ye peş peşe operasyon: Onlarca gözaltı var! Sultangazi'ye dadanan hırsızı vatandaşlar yakaladı