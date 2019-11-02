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  3. 02 Kasım 2019 14:40

Esra Erol’a 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Sunucu Esra Erol’a 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan sanık Erol’un koruması, duruşmayı izlemek isteyen gazetecileri tehdit etti.

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