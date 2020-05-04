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  3. 04 Mayıs 2020 21:50

Esra Erol'a büyük şok! Canlı yayında koronavirüs vakası!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şoke eden bir olay yaşandı. Canlı yayın konuğu koronavirüs testinin pozitif olduğunu söyleyince Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi.

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