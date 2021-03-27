Esra Erol’da bir garip olay: İki elti aynı erkeğe kaçtı

Esra Erol’un programında ilginç bir olay ortaya çıktı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, Muammer Ay isimli bir erkeğe kaçtı.

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