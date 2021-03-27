Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol’da bir garip olay: İki elti aynı erkeğe kaçtı Esra Erol’da bir garip olay: İki elti aynı erkeğe kaçtı 27 Mart 2021 Cumartesi Saat: 09:30 Esra Erol’un programında ilginç bir olay ortaya çıktı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, Muammer Ay isimli bir erkeğe kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ed10889db52331f599dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da alevlerin içinde hayat mücadelesi böyle görüntülendi İstanbul'da ''kepenk altı'' koronavirüs partisi baskını Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu soru Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar! Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü