  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Esra Erol’da bir garip olay: İki elti aynı erkeğe kaçtı

Esra Erol’da bir garip olay: İki elti aynı erkeğe kaçtı

Esra Erol’un programında ilginç bir olay ortaya çıktı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, Muammer Ay isimli bir erkeğe kaçtı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da alevlerin içinde hayat mücadelesi böyle görüntülendi
İstanbul'da ''kepenk altı'' koronavirüs partisi baskını
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu soru
Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli
Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar!
Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar
''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı
Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü