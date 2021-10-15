Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı 15 Ekim 2021 Cuma Saat: 10:11 Esra Erol'un dün gerçekleşen canlı yayına Mustafa ve eşi Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616929b73b18d36b3d451633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çayın atığından ilaç etken maddesi üretildi Meclis'te güldüren anlar... AK Partili vekil konuştu, TBMM'den kahkahalar yükseldi Hayvanat bahçesinde skandal iddia: ''16 kurt bahis için ayının üzerine salındı'' TBMM kürsüsünde kadın milletvekilinin gözyaşları Camdaki Kız'da sürpriz yakınlaşma Teşkilat dizisnde tüyleri diken diken eden sahne İstanbul'da korkunç cinayet; karı koca katledildiler! Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı Hasrete dayanamayan Aleyna Tilki'ye balonlu karşılama