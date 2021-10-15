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  4. Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı

Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı

Esra Erol'un dün gerçekleşen canlı yayına Mustafa ve eşi Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık birbirine girdi.

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