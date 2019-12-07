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  3. 07 Aralık 2019 14:55

Esra Erol'da skandallar devam ediyor !

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Melahat isimli genç kadının çocuklarının başka kişilerden olması Türk televizyonlarında olay yaratmıştı. Melakatın ilk çocuğunun 3. adamdan da olmadığı ortaya çıktı.

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