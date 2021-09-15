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  4. Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı...

Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı...

Esra Erol'da programında, kocasını bırakıp TikTok'ta tanıştığı adama kaçan Tuğçe Türkoğlu son kararı ile yine herkesi şaşırttı.

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