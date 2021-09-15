Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı... Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı... 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 00:20 Esra Erol'da programında, kocasını bırakıp TikTok'ta tanıştığı adama kaçan Tuğçe Türkoğlu son kararı ile yine herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614112170c08005e0e19fe93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın ABD programı belli oldu Müge Anlı, ''Konukları reyting için tutuyorsunuz'' sözlerine böyle yanıt verdi Kartal'da Kreşli Minikler, Sevimli Dostlar İçin Mama Dağıttı Yunanistan'dan kaçak göçmenlere elektrikli işkence İstanbul'un otopark mafyasına suçüstü Bu da seyyar kuyumcu... Simit satar gibi altın bilezik satıyor! Dünya tarihindeki ilk mozaik Türkiye'de gün yüzüne çıktı Ev sahipleri fırsatçılıkta sınır tanımadı: Şimdi de komisyon alıyorlar Buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı